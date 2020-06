Grupo ignora decreto e protesta a favor de Bolsonaro na Esplanada

Esplanada foi fechada pela Polícia Militar na manhã deste domingo (14/6) (foto: PMDF/Divulgação) Contrariando o decreto do governador Ibaneis Rocha (DEM), que fechou a Esplanada dos Ministérios para evitar aglomerações e atos antidemocráticos, apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ocupa a Praça dos Três Poderes, em Brasília, na manhã deste domingo (14/6).



Ibaneis tomou a decisão de bloquear a Esplanada dos Ministérios no fim da tarde de ontem (13/6), após um grupo de maniestantes insistir em permanecer no centro de Brasília, infringindo normas do isolamento social e da obrigatoriedade de uso de máscaras. No início da manhã de sábado (13/6), o acampamento deles foi desfeito por uma ação do DF Legal, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública.





IBANEIS SEU PROJETO DE DITADOR!

Revogue agora mesmo esse decreto inconstitucional ou haverá consequências! Se você tirar o direito de ir e vir do povo, tiraremos o seu também!

ACORDA BRASIL! Dia 21 ele fará o mesmo, impedirá as manifestações pró Bolsonaro. PRA CIMA DELE, BRASILIA pic.twitter.com/taGiltqET5 %u2014 Sara Winter (@_SaraWinter) June 14, 2020



Em sua rede social, Sara Winter, líder do movimento "300 do Brasil", ameaça o governador Ibaneis Rocha. Ela o chama de "projeto de ditator" e afirma que irá tirar o direito dele de ir e vir. "IBANEIS SEU PROJETO DE DITADOR! Revogue agora mesmo esse decreto inconstitucional ou haverá consequências! Se você tirar o direito de ir e vir do povo, tiraremos o seu também! ACORDA BRASIL! Dia 21 ele fará o mesmo, impedirá as manifestações pró Bolsonaro. PRA CIMA DELE, BRASILIA".