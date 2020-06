Governador do DF decreta fechamento da Esplanada e cita 'ameaça de manifestações'

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) decretou o fechamento da Esplanada dos Ministérios durante todo o domingo, 14. No texto, Ibaneis cita "ameaças declaradas por alguns dos manifestantes" e destaca necessidade de "contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública".



O texto prevê que manifestações poderão ser realizadas, "desde que comunicada com antecedência e devidamente autorizada pelo Secretário de Segurança do Distrito Federal". O governo local, no entanto, não informou se há algum protesto marcado para este domingo com autorização para ocorrer.



A medida proíbe trânsito de veículos e determina acesso aos prédios apenas por autoridades, da meia noite até as 23h59 de domingo.



O decreto ocorre no mesmo dia em que a Secretaria de Segurança Pública e o DF Legal, órgão de fiscalização na capital, realizaram desmobilização do acampamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na Esplanada. Os grupos estavam instalados no local deste 1º de maio.



Neste sábado, 13, integrantes do denominado "300 do Brasil", invadiram a cúpula do Congresso Nacional, em reação à operação que desmontou os acampamentos.



Nos últimos domingos, a Esplanada foi palco de manifestações e carreatas por apoiadores e contrários ao governo Jair Bolsonaro. O presidente compareceu em alguns desses atos e já chegou a até sobrevoar manifestações de helicóptero.