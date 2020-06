Malafaia e R. R. Soares encontram Bolsonaro e oram por STF e Congresso

Pastor Silas Malafaia (ao centro na foto) posa para foto abraçado a Jair Bolsonaro (foto: Twitter Silas Malafaia/Reprodução)

Turbulências em Brasília

O presidenterecebeu algunsno Palácio do Planalto nesta sexta-feira (5), dentre eles, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus.No encontro, as lideranças evangélicas fizerampara o Supremo Tribunal Federal (), oe o próprioO objetivo, de acordo com Malafaia, foi "interceder pela nação e levantar um clamor pelo Brasil". “Isso aqui não é nenhum programa, é uma questão espiritual em favor da nossa nação”, disse o pastor.foi transmitido pelas redes sociais.Bolsonaro e os pastores se posicionaram na rampa do Palácio do Planalto e, durante as orações,para o STF e o Congresso. Nas suas preces, os pastores lamentaram o momento delicado pelo qual o país passa devido à pandemia da, com mais de 34 mil mortes.Eles também citaram a "guerra entre os Poderes" como um problema.Nas últimas semanas, Bolsonaro fez diversas críticas ao STF, especialmente por conta dos inquéritos que investigam se ele cometeu interferência política na Polícia Federal e que apuram eventuais ofensas contra os magistrados da Corte por parte de apoiadores do presidente e de parlamentares favoráveis ao governo.Além disso, uma série de manifestações bolsonaristas que acontecem em Brasília desde abril ficaram marcadas pelos pedidos de fechamento do STF e do Congresso. Bolsonaro participou de alguns dos atos.“Deus, pátria, família. Eu acredito em milagre, tive o primeiro em setembro de 2018, e depois em outubro, que foi quase um milagre uma eleição de quem quase nada tinha levando-se em conta a forma tradicional que se fazia política. Nós tínhamos mais do que o povo ao nosso lado, tínhamos aquele que nos colocou na Terra. E mais do que nunca agora, a fé de todos nós conduzirá o Brasil a um porto seguro”, finalizou o presidente.