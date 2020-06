Sessão on-line do STF: Neta de ministro aparece em leitura do vovô

O momento em que a neta do ministro Marco Aurélio "invade" a sessão plenária do STF pic.twitter.com/jc2qKTnvoc %u2014 o coringa do bem%u2122%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDE37 (@ocoringadobem) June 4, 2020

A sessão on-line do Supremo Tribunal Federal (STF) dessa quarta-feira (3) ganhou um momento mais informal. Durante a leitura do ministro Marco Aurélio de Mello para o voto sobre uma ação de recursorelativo a trabalhadores portuários avulsos, a neta do juiz, de 2 anos, entrou na sala de trabalho do avô.

A presença da garotinha, por trás da cadeira do ministro, não atrapalhou o andamento da leitura de Marco Aurélio nem foi comentada pelos outros ministros.

Desde março, o STF realiza sessões virtuais como alternativa ao isolamento social imposto pela pandemia de COVID-19.