Marco Aurélio não descarta crime de Bolsonaro e fala em impeachment

Segundo Marco Aurélio Mello, Bolsonaro pode ter cometido crime comum (foto: Marcos Correa/PR)

O ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello afirmou, nesta sexta-feira (24/4), que o presidente Jair Bolsonaro pode ter cometido crime comum ao tentar acesso a relatórios de inteligência da Polícia Federal e não descartou a possibilidade de a situação levar a um processo de impeachment.

Impeachment

Em entrevista à Rádio Gaúcha, odisse, que, a depender das evidências, "o procurador-geral da República deve atuar em caso de crime comum".Ele rechaçou qualquer tentativa de um presidente da República de interferir no trabalho desenvolvido pela. "A Polícia Federal não é uma polícia de governo, é uma polícia de Estado, e deve atuar com independência", defendeu.O magistrado lembrou ainda que alertou, durante as eleições, sobre os riscos dechegar ao poder."Vejo um quadro muito grave e que gera perplexidade. Vem a confirmar o que eu disse em um seminário na Universidade de Coimbra, que discorri sobre a tendência de se eleger populistas de direita. Disse com todas as letras que temia pelo Brasil", disse.Sobre o acesso a informações sigilosas da, Marco Aurélio afirmou que pode gerar processo de impeachment na Câmara dos Deputados ou por. No caso de crime comum, a Constituição Federal prevê que a denúncia deve ser enviada pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo, que decide ou não se aceita."É aguardar o que ocorrerá, em eventual possível processo de impedimento no âmbito do, e tendo em conta também, se for o caso, de ter-se a prática de crime comum, ter em conta atividades a serem desenvolvidas pelo chefe do Ministério Público Federal, procurador Aras", completou o magistrado.