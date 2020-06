Servidores: Congresso se articula para derrubar congelamento de salários

(foto: Roque Sá/Agência Senado)





12:43 - 01/06/2020 Governo de Minas não tem data para pagar salários de servidores em junho



A negociação está sendo conduzida pela Frente Parlamentar Mista doque diz já ter fechado questão pela derrubada do veto com as bancadas do PDT, PV, Rede e PSB. A medida conta com o apoio do PT, tanto que o deputado Carlos Veras (PT-PE) apresentou até um projeto de lei complementar que tenta revogar o artigo que impede o aumento dos salários de servidores nos próximos 18 meses. O projeto servirá como um plano B caso os parlamentares não consigam derrubar o veto.

Coordenador da frente, o deputado Professor Israel (PV-DF) disse que não é só a oposição que não concorda com a ideia de cobrar dos servidores públicos o custo da pandemia do novo coronavírus. “Alguns parlamentares de outros partidos também têm dito que podem apoiar a derrubada do veto, caso a proposta favoreça os servidores de saúde, educação e também da segurança. Por isso, estamos fazendo costuras individuais e achamos que vamos conseguir apoio em muitos partidos”, afirmou Israel, que disse já ter identificado essa disposição para o acordo até em deputados do DEM e do PL.





Presidente da bancada da bala, o deputado Capitão Augusto (PL-SP) admitiu que alguns integrantes da frente, apesar de apoiarem o governo de Jair Bolsonaro, devem votar pela derrubada do veto para tentar garantir o reajuste de servidores da segurança pública, como os policiais. “Seria muito ruim votar contra a categoria. Eu mesmo estou pedindo a derrubada do veto, assim como os deputados da saúde e da educação estão fazendo com suas bases”, revelou.





“Acho que, no fundo, o Bolsonaro aprova o reajuste. Ele só vetou por conta do Paulo Guedes”, disse Capitão Augusto, que chegou a contar com o apoio do líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), na tentativa de deixar os policiais de fora da lista de servidores que não poderão ter reajuste salarial nos próximos 18 meses.





O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO) disse que ainda é cedo para dar um veredicto a essa questão. Ele explicou ainda que não há data para a avaliação do veto pelo Congresso. E lembrou que o governo pode negociar do outro lado. Líderes do Centrão, que entrou recentemente na lista de aliados de Bolsonaro, dizem que, apesar do apelo dos servidores, estão dispostos a votar pela manutenção do veto por conta do impacto fiscal dessa medida. Segundo a equipe econômica, o congelamento deve gerar economia de cerca de R$ 130 bilhões para o setor público nos próximos 18 meses.





Bolsa recupera os 90 mil pontos

Seguindo a tendência de alta dos últimos dias, a Bolsa de Valores de São Paulo (B3) teve mais um pregão positivo, ontem, e ultrapassou os 90 mil pontos. O Ibovespa encerrou em alta de 2,74% a 91.046 pontos, patamar que não era alcançado desde o início de março. Já o dólar comercial teve queda de 3,25% e fechou em R$ 5,21. A alta na bolsa foi um reflexo do otimismo no mercado internacional com a reabertura de comércios e estabilização no número de casos do novo coronavírus na Ásia e Europa. Entre 14 de maio e 1º de junho, a província chinesa de Wuhan, onde a pandemia começou, fez 10 milhões de testes para detectar covid-19. Apenas 300 casos assintomáticos foram registrados.

Sancionado há menos de uma semana, o plano de socorro aosjá passa por mais uma bateria de negociações no. A oposição está se articulando para derrubar o veto do presidente Jairque manteve o congelamento dosdospúblicos até 2021, como contrapartida para a liberação dos recursos para o enfrentamento à COVID-19 nos entes federativos. E pode contar até com o apoio de aliados do governo. Deputados da base governista confirmaram que deve haver “uma unificação de forças” e dizem que, por isso, “não é impossível derrubar o veto”.