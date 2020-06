Deputado bolsonarista é bombardeado com fotos de Vampeta pelado

Internautas enviaram para e-mail de Douglas Garcia fotos de Vampeta sem roupa (foto: Reprodução/Instagram) deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia (PSL) foi surpreendido por uma ação feita por internautas na madrugada desta terça-feira (02). Eleito em 2018, o político usou as redes para pedir que os usuários “denunciassem”, por meio de seu e-mail, pessoas que se autodenominassem antifascistas. Ele acabou surpreendido com imagens do ex-jogador de futebol Vampeta pelado.



Para receber os nomes, Douglas disponibilizou seu e-mail oficial da Assembleia Legislativa para que as pessoas pudessem anexar as provas.





O que ele não contava, é que o “pedido” acabasse virando piada nas redes sociais. Diversos usuários do Twitter criaram uma campanha para bombardear o e-mail do deputado com fotos do pentacampeão mundial pelado.





A postagem oficial chega a ter 21 mil curtidas.



Vampeta na G Magazine



Vampeta quebrou um tabu ao posar em 1999 para a revista G Magazine, voltada para o público gay. “Disseram que um jogador de futebol jamais teria coragem para isso. Na mesma hora falei: 'Me dá R$ 50 mil, R$ 80 mil, que saio na hora'. Aí um cara que era dono, ou amigo do dono da revista, pegou o talão de cheques e me deu. Peguei na hora, pois era três vezes mais do que eu ganhava por mês no Corinthians”, revelou o ex-jogador em seu livro.

Douglas Garcia além de deputado é ativista. Filiado ao Partido Social Liberal (PSL), ele foi o mais jovem deputado estadual eleito no estado de São Paulo nas eleições de 2018.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina