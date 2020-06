Justiça manda bolsonaristas apagarem fake news que associavam Jean Wyllys a Adélio Bispo

Ex-deputado federal Jean Wyllys (foto: Agência Brasil)



A Justiça do Rio de Janeiro mandou políticos e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) apagarem postagens das redes sociais contendo fake news contra o ex-deputado federal Jean Wyllys (PSOL).

A ação judicial foi proposta por Jean Wyllys contra os deputados federais Bia Kicis (PSL-DF) e Bibo Nunes (PSL-RS), o blogueiro bolsonarista Cleuber Carlos do Nascimento, o youtuber Ed Raposo e o empresário Otávio Oscar Fakhoury. Os réus deverão apagar os posts em até 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1 mil.





De acordo com a juíza Márcia Capanema, do 5º Juizado Especial Cível, “não é cabível a censura prévia”, mas “se o direito de liberdade de expressão é abusivo e exageradamente ofensivo, este comportamento deve ser vedado pelo Poder Judiciário”.



Jean Wyllys também moveu processos contra o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filhos do presidente, além do escritor Olavo de Carvalho.



O ex-parlamentar deixou o Brasil em 2019, alegando ter sofrido ameaças de adversários políticos. Fake News sobre Jean e Adélio