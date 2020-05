Eduardo Bolsonaro publica 'fake news' e é desmentido por João Doria

(foto: Reprodução/Agência Brasil) deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) divulgou no domingo (24) um vídeo no Twitter em que dá a entender que Polícia Militar do Estado de São Paulo apoiava ato na Avenida Paulista em defesa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O governador João Doria (PSDB) e a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do estado desmentiram a publicação.



A Polícia Militar de São Paulo nunca decepciona, sempre dá o exemplo%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDC4F



Vídeo da manifestação hoje na avenida Paulista, SP. pic.twitter.com/q94aE8pUch %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) May 25, 2020



"É absolutamente falsa a notícia que Policiais Militares de SP prestaram continência hoje a manifestantes. Os PMs prestaram continência e fizeram um minuto de silêncio nessa tarde, em homenagem ao soldado Lucas Leite, que morreu em serviço ontem à noite na capital", escreveu Doria.





A SSP confirmou a publicação do governador. Em nota, a corporação informou que os policiais militares realmente homengeavam o soldado morto. "A Polícia Militar homenageou, na tarde desse domingo (24), o soldado Lucas Alexandre Leite, de 25 anos, que faleceu em serviço na noite de ontem, na zona leste da cidade de São Paulo", diz o texto.





A PM também afirmou que "a homenagem, que é feita de maneira simultânea ao sepultamento, é tradição institucional e consiste em estacionar as viaturas disponíveis, ligar as sirenes por um minuto e prestar continência ao herói que tombou no cumprimento do dever".

