Eduardo Bolsonaro reage à notícia envolvendo Trump e hidroxicloroquina: 'Se não quiser, é só não tomar'

Eduardo Bolsonaro vê hidroxicloroquina ganhar força com opinião de Trump (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados) Eduardo Bolsonaro (sem partido-SP), deputado federal e filho do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido), repercutiu na manhã desta terça-feira uma declaração de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O norte-americano afirmou nessa segunda-feira que tem tomado hidroxicloroquina somente por prevenção contra o novo coronavírus. A ação vai contra as recomendações da agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos do próprio país estadunidense. (sem partido-SP), deputado federal e filho do presidente da(sem partido), repercutiu na manhã desta terça-feira uma declaração de, presidente dos. O norte-americano afirmou nessa segunda-feira que tem tomado hidroxicloroquina somente por prevenção contra o novo coronavírus. A ação vai contra as recomendações da agência federal dodo próprio país estadunidense.





19:54 - 18/05/2020 Celso de Mello decide esta semana se retirará sigilo de reunião ministerial de Bolsonaro Eduardo. Nessa segunda, Trump disse que a substância deveria ser liberada. "Muita coisa boa saiu da hidroxicloroquina. Vocês ficariam surpresos com quantas pessoas tomaram, especialmente profissionais da linha de frente, antes que sejam contaminados. Eu mesmo estou tomando. Estou tomando agora mesmo, comecei há algumas semanas. Ouvi muitas histórias positivas. O remédio está aí há 40 anos, contra a malária, o lúpus. Eu tomo, muitos médicos tomam. Espero não precisar tomar, espero que encontrem alguma resposta, mas acho que as pessoas devem ser autorizadas". “Se não quiser, é só não tomar”, tuitou. Nessa segunda,disse que a substância deveria ser liberada. "Muita coisa boa saiu da hidroxicloroquina. Vocês ficariam surpresos com quantas pessoas tomaram, especialmente profissionais da linha de frente, antes que sejam contaminados. Eu mesmo estou tomando. Estou tomando agora mesmo, comecei há algumas semanas. Ouvi muitas histórias positivas. O remédio está aí há, contra a malária, o lúpus. Eu tomo, muitos médicos tomam. Espero não precisar tomar, espero que encontrem alguma resposta, mas acho que as pessoas devem ser autorizadas".





Além do chamado isolamento horizontal vertical, onde se isolaria somente as pessoas do grupo de risco para o coronavírus, a hidroxicloroquina é uma das medidas defendidas por Jair Bolsonaro para combater a pandemia. O Conselho Federal de Medicina (CFM) autorizou em abril o uso da hidroxicloroquina no início da contaminação, mesmo após enfatizar a não existência de comprovação científica de que o medicamento seja eficaz no tratamento do novo coronavírus.





A cloroquina e suas derivações ainda estão sendo testadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como forma de combate à COVID-19. Segundo a porta-voz do órgão, ainda é preciso mais tempo até se recomendar o uso para a população. "Precisamos de tempo para ter os números e saber o real efeito", disse Margaret Harris, na última sexta-feira.





"Reabra nosso país"





Eduardo Bolsonaro também comentou um tuíte de Trump, que pede a reabertura do comércio em meio à pandemia. “Reabra nosso país”, disse o norte-americano, nessa segunda. “Acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos”, comentou o filho do presidente brasileiro, nesta terça.





De acordo com números do Ministério da Saúde, divulgados nessa segunda-feira, 254.220 pessoas foram diagnosticadas com COVID-19 no Brasil, com 16.792 óbitos. O país é o terceiro no ranking de casos do novo coronavírus no mundo. Os Estados Unidos lideram a lista, com 1.537.830 casos confirmados e 90.694 mortes pela doença.