Polícia Federal quer ouvir Bolsonaro e pede prorrogação do inquérito

A Polícia Federal formulou um requerimento ao Supremo Tribunal Federal para estender por mais 30 dias o inquérito que investiga uma possível interferência do presidente da República, Jair Bolsonaro, na PF. A informação foi divulgada pela Globo News.

Veja abaixo um trecho do requerimento da PF

No pedido, realizado pela delegada Christine Machado nesta sexta-feira, consta que existe aO ministro Celso de Mello, relator do inquérito no STF, pediu ao procurador-geral da República, Augusto Aras, que se manifeste sobre o requerimento.Além de Bolsonaro, a Polícia Federal pretende ouvir Miguel Ângelo Braga Grilo, chefe de gabinete do vereador Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, e outras pessoas.O órgão também deseja analisar se houve edição no vídeo da reunião ministerial de 22 de abril – citada pelo ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, como mais um momento em que Bolsonaro o pressionou desejando interferir na PF – e periciar o celular de Moro.Considerando que o prazo fixado para efetivação das diligencias investigatórias já se esgotou, expeça-se ofício ao excelentíssimo ministro relator requerendo-se a concessão depara, tendo em vista a existência dede realização,, como o exame de, a análise das, a resposta da delegacia responsável pela investigação sobre o pedido de informação sobre a, a resposta do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional quanto ao pedido de dados a respeito das, o recebimento das copias dos inquéritos já indicados com tramite perante a superintendência do Rio de Janeiro e a análise das informações, assim como das oitivas de Paulo Roberto Freire Marinho e do presidente da República,, além de outras julgadas necessárias pela autoridade de polícia.