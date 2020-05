Bolsonaro x Moro: a íntegra da reunião divulgada pelo STF

A divulgação dos principais trechos de reunião ministerial do governo Bolsonaro - parte das investigações do Supremo Tribunal Federal para a denúncia de interferência do presidente na Polícia Federal - fecha a tumultuada semana em Brasília.“Vai trocar, se não puder trocar, troca o chefe e o ministro. Não estamos aqui para brincadeira”, diz o presidente. O ex-ministro diz que o trecho se referia às autoridades na PF. O presidente se defende, dizendo que a alusão seria a segurança pessoal.