Moro X Bolsonaro: Saiba quais são os próximos depoimentos na Polícia Federal

Moro e Bolsonaro (foto: Wikipédia)

Depoimentos na Polícia Federal

Esta semana está reservada para mais polêmica envolvendo asdo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgiocontra o presidente Jair(sem partido) de interferir no comando da Polícia Federal para beneficiar os filhos e amigos.No sábado passado (9), Moro reafirmou as denúncias que fez ao deixar o cargo no dia 24 de abril.O delegadonão confirmou, nessa segunda-feira (11), versão de Bolsonaro de que teria pedido para deixar o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Mas o que, de fato, colocou mais gasolina na fogueira das denúncias de Moro foi o vídeo de reunião ministerial no dia 22 de abril, com Bolsonaro no comando.O vídeo foi visto, nessa terça-feira na sede da Polícia Federal em Brasília, também por detrminação doNele, Bolsonaro revelaria que queria a troca de comando na PF para proteger filhos e amigos Bem antes de o vídeo ser divulgado na íntegra, Bolsonaro manifestou que o mesmo fosse divulgado em parte , alegando questões de segurança nacional.Na íntegra divulgada nessa terça-feira (12), conforme testemunhas, os ministros da Educação, Abraham Weintraub, e da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves, estariam defendendo a prisões de ministros do STF, governadores e prefeitos No fim da tarde dessa terça-feira (12), em entervista à imprensa, Bolsonaro afirma que em nenhum momento da renião ministerial do dia 22 disse " polícia federal'' nem ''investigação''. Hoje (13/5)15h — Edifício-sede da PFCarlos Henrique de Oliveira Souza, delegado da PF, ex-chefe da corporação em Minas, Rodrigo Teixeira.Alexandre da Silva Saraiva, delegado da da PF, chefe da corporação no AmazonasCarla Zambelli, deputadaQuinta-feira (14/5)15h — local a ser definidoRodrigo de Melo Teixeira, delegado da PF, ex-chefe da corporação em Minas