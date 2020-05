Fachin deixa com plenário do STF decisão sobre inquérito das fake news

Ministro Edson Fachin preferiu deixar decisão sobre inquérito para o plenário do Supremo Tribunal Federal (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu, nesta quinta-feira (28/05), encaminhar para análise do plenário da Corte o pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, para prioridade para o caso. O ministro, do), decidiu, nesta quinta-feira (28/05), encaminhar para análise doda Corte o, para suspender investigações do inquérito das fake news . Fachin também pediu à Presidência do STF, a quem caberá pautar o julgamento,para o caso.









Aras disse que a PGR foi "surpreendida" com as ações realizadas hoje "sem a participação, supervisão ou anuência prévia do órgão de persecução penal" e disse que isso "reforça a necessidade de se conferir segurança jurídica" ao inquérito, "com a preservação das prerrogativas institucionais do Ministério Público de garantias fundamentais, evitando-se diligências desnecessárias, que possam eventualmente trazer constrangimentos desproporcionais".





Aras fez o pedido em uma ação do partido Rede que questiona o inquérito. O ministro Fachin é o relator dessa ação.





O inquérito das fake news foi aberto no ano passado em meio a ataques contra ministros do STF. O procedimento é cercado de questionamentos, já que foi instaurado pelo tribunal sem a provocação da PGR. Da mesma forma que Aras, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, também pedia a suspensão do inquérito.