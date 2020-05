Moro apoia investigação contra fake news: 'Polícia Federal tem que trabalhar com autonomia'

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Sergio Moro também voltou a publicar um trecho da conversa que teve com o presidente Jair Bolsonaro, dias antes de sair do governo, em abril. No diálogo, Bolsonaro compartilhou uma matéria na qual dizia que a Polícia Federal estava atrás de deputados aliados a ele e que isso era ‘mais um motivo para troca’ na direção da instituição. A ação era relacionada à investigação das fake news e era conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes.









“A Polícia Federal tem que trabalhar com autonomia.Que sejam apurados os supostos crimes no RJ e também identificados os autores da rede de fake news e de ofensas em massa.Diante das denúncias de interferência na PF, o Min. Alexandre manteve os delegados que estavam na investigação”, disse Moro.





A Polícia Federal tem que trabalhar com autonomia.Que sejam apurados os supostos crimes no RJ e também identificados os autores da rede de fake news e de ofensas em massa.Diante das denúncias de interferência na PF, o Min.Alexandre manteve os delegados que estavam na investigação pic.twitter.com/XBO0e1wLyD — Sergio Moro (@SF_Moro) May 27, 2020 Allan dos Santos, além do ex-deputado federal Roberto Jefferson e o empresário Luciano Hang. O deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP) também está na lista. A ativista Sara Winter e o humorista Rey Biannchi também tiveram materiais apreendidos. A operação da manhã desta quarta teve alvos como o blogueiro, além do ex-deputado federale o empresário. O deputado estadualtambém está na lista. A ativistae o humoristatambém tiveram materiais apreendidos.

O ex-ministro da Justiça e Segurança Publicatambém comentou sobre a operação da Polícia Federal , nesta quarta-feira, fruto de um inquérito aberto pelopara investigar a produção de. Moro defendeue apoiou a ação.