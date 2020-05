Após ser chamado de 'lixo humano', Ciro rebate Heleno: 'Não temos medo de você'

Pedetista reagiu às declarações de Augusto Heleno sobre um possível recolhimento do telefone de Bolsonaro. (foto: José Cruz/Agência Brasil)

O ex-presidenciável(PDT-CE) voltou acontra o ministro do(GSI) da Presidência da República, general da reserva. Após ter sido chamado depelo integrante do governo Jair Bolsonaro, Ciro disse que o militar age comoe que não tem medo dele.“Olha, general Heleno, eu disse e vou repetir:e vamos enfrentar se ameaçar nosso povo, nosso país e nossa democracia”, postou, no Twitter, o pedetista. “General Heleno age como qualquer político corrupto: tenta matar o carteiro para não ter que ler a carta. Ao só me atacar, se exime de responder às questões que pontuei”, publicou Ciro, momentos antes.Na sequência, o terceiro colocado na corrida presidencial de 2018 lista uma série desobre Heleno. “É ou não é verdade que ele está sujando o nome das Forças Armadas ao defender a pior bandidagem corrupta, ligada às milícias, que representa Bolsonaro?”, questionou.Mais cedo, o ministro do GSI classificou Ciro como ‘lixo humano ’. “Ciro Gomes, que eu mal conheço e considero um canastrão, publicou um vídeo com uma série de ofensas a mim. Não vou responder, porque o considero um lixo humano, nem vou processá-lo, por ser um caso igual ao Adélio, inimputável por ser débil mental”, acusou, pela rede social, o integrante do governo federal.Ele fazia menção a, autor docontradurante a corrida presidencial. No último dia 13, Adélio foi considerado inimputável pela Justiça. Ou seja: não pode responder criminalmente por seus atos A manifestação de Heleno ocorreu por conta de vídeo publicado por Ciro. Ele afirmou que o ministro é umpor conta de nota repudiando a análise, pela Procuradoria-Geral da República, de um possível recolhimento do celular de Bolsonaro. No texto, o militar diz que a entrega do aparelho poderia gerar “consequências imprevisíveis” ao Brasil