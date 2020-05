Com Heleno e Hélio Lopes, Bolsonaro vai à pé até manifestantes

(foto: Evaristo Sa/AFP)

foipara acompanhar mais um ato de apoio ao governo. Ele chegou de helicóptero, que pousou na área da vice-presidência, e seguiu à pé, cumprimentando apoiadores em frente ao Palácio do Planalto.O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general, e o deputado(PSL-RJ), acompanharam o presidente. A deputadatambém esteve ao seu lado durante a manifestação."Estou aqui em Brasília agora. Mais uma manifestação espontânea agora do povo pela democracia e pela liberadade", disse Bolsonaro ao chegar na manifestação em live exibida pelas redes sociais.Nas manifestações anteriores que ocorreram na Esplanada, os apoiadores puderam ficar na pista por onde o presidente passou. Mas hoje o esquema de segurança deixou os manifestantes na grade em frente à Praça dos Três Poderes.Sem máscara de proteção, que agora tem uso obrigatório em Brasília, Bolsonaro acenou para os participantes do ato, cercado por seguranças, e em alguns momentos ficou bem próximo das pessoas. O presidente abraçou crianças e saudou manifestantes que estavam na grade e cantavam: "eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor".