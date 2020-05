Bolsonaro participa de ato pró-governo: 'manifestação espontânea', diz

Da porta do Palácio do Planalto, presidente e ministros participaram de ato pró-governo (foto: Reprodução/YouTube/Jair Bolsonaro)

O presidenteparticipou, neste domingo, deorganizado por, em. O chefe do Executivo foi até a rampa do Palácio do Planalto e falou rapidamente com os manifestantes pró-governo.De máscara, Bolsonaro saudou os manifestantes ede pessoas que estavam ao lado dele, como a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,. Mesmo ante a pandemia do novo coronavírus, o ato gerou aglomerações populares. Alguns manifestantes utilizavam máscaras, mas outros estavam desprotegidos.Bolsonaro desceu a rampa e se aproximou da grade que separava os manifestantes. Além do alambrado, policiais faziam dois cordões de isolamento., o presidente passou alguns minutos acenando e cumprimentando os presentes ao ato. Ele voltou à rampa, vestida com farda militar, e que, momentos antes, também havia sido carregada por ele.Pelas redes sociais, o presidente transmitiu trechos do protesto. Em determinado momento, ele comentou a mobilização. “Existe política compopular. Isso não tem preço. Agradeço aos que estão aqui e aos que estão nos estados e torcem para que o Brasil ocupe o lugar de destaque que merece”, declarou.Outros, como o da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e o da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, se aproximaram dos manifestantes e receberam uma grande bandeira do Brasil, que foi estendida na rampa. Bento Albuquerque (Minas e Energia), Abraham Weintraub (Educação), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), André Mendonça (Justiça e Segurança Pública), Jorge Oliveira (Secretaria Geral da Presidência) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores) também marcaram presença.Segundo o presidente, os manifestantes não portavam faixas agressivas. “É uma manifestação espontânea, pacífica, seguindo todos os ditames de uma boa prática, sem nenhuma faixa agressiva a quem quer que seja. É um pessoal que tem a democracia, a liberdade e o patriotismo acima de tudo”, declarou. Em outros atos, foram registrados diversos ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso Nacional.“Isso fortalece todos nós aqui em Brasília na busca por conseguir meios para combater esse vírus, que preocupa a todos nós, bem como para proporcionar dias à população através das boas políticas implementadas, em especial, pelos poderes Legislativo e Executivo”, acrescentou o presidente, que deixou o ato pouco antes das 13h.O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), filhos do presidente, estavam próximos ao pai. Em uma haste perto do chefe do Executivo, tremulavam. Instantes depois, a segunda bandeira nacional, que estava estendida na rampa, foi levada de volta aos manifestantes pelos ministros e, também, por Eduardo Bolsonaro.Presente ao ato, Marcos Pontes, conforme mostrou oesteve ameaçado de demissão ao longo da última semana para dar espaço ao Centrão no governo. Ele mostrava uma camisa estampada com o rosto do presidente e o lema “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, que regeu a campanha dele ao Planalto.