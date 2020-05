'Posando de vítima': Bolsonaro ataca Moro e diz que acusação em vídeo é 'o fim da picada'

Bolsonaro comentou que Moro não deveria ter feito tais acusações, lembrando carreira do ex-juiz (foto: Reprodução) Jair Bolsonaro falou à imprensa próximo à rampa do Palácio do Planalto. Alegando que a gravação não contém prova de tentativa de interferência na Polícia Federal, Bolsonaro disse que ‘a farsa caiu’. O presidente também atacou Sergio Moro, afirmou que o ex-ministro ‘posa de vítima’ e que a acusação que causou a abertura do inquérito ‘é o fim da picada’. Depois da divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, autorizada nesta sexta-feira pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidentefalou à imprensa próximo à rampa do Palácio do Planalto. Alegando que a gravação não contém prova de tentativa de interferência na Polícia Federal, Bolsonaro disse que ‘’. O, afirmou que o ex-ministro ‘posa de vítima’ e que a acusação que causou a abertura do inquérito ‘é o fim da picada’.









“Mais uma farsa caiu. Não existe um segundo no vídeo que possam suspeitar que eu interferi na PF. Lamento senhor Sergio Moro, mais uma vez, posando de vítima. Não sei quais são seus interesses. Não vou ser leviano de fazer falsas acusações. Espero que o senhor seja feliz, tenha paz”, argumentou Bolsonaro, antes de dizer que a acusação era ‘o fim da picada’ e que o ex-ministro não era uma pessoa querida entre os demais integrantes do governo, detalhando a retirada de Moro do grupo de ministros no WhatsApp.





“Agora, por favor, o senhor é um juiz renomado. Fazer uma acusação como essa, num ambiente ao qual o senhor estava presente, é o fim da picada. E mais ainda, pergunte se algum ministro se Sergio Moro se despediu dele. Simplesmente saiu do grupo de ministros. Não tinha amizade com ninguém. Mais uma farsa desmontada. Entre tantas e tantas outras em cima de mim e da minha família. O que eu mais quero é paz”, comentou o presidente.





Após a divulgação dos vídeos da reunião, por meio de sua conta no Twitter, Sergio Moro reafirmou que as acusações se comprovaram no vídeo e nas atitudes sequentes de Bolsonaro, como na saída de Maurício Valeixo da direção-geral da Polícia Federal, como queria o presidente. “A verdade foi dita, exposta em vídeo, mensagens, depoimentos e comprovada com fatos posteriores, como a demissão do Diretor Geral da PF e a troca na superintendência do RJ. Quanto a outros temas exibidos no vídeo, cada um pode fazer a sua avaliação”, tuitou o ex-ministro por volta das 20h desta sexta-feira.