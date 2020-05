PM realiza apreensão em casa de jogos no Centro de Belo Horizonte

Uma equipe comrealizou a apreensão de cinco pessoas em três casas de jogos ilegais, já antes flagradas pelo mesmo delito, na região do Hipercentro de Belo Horizonte, na manhã desta sexta feira (22). Foram13 máquinas caça-níqueis, duas máquinas eletrônicas para apostas, R$ 2.088,85 em dinheiro, uma CPU e vários quadros com os palpites para os jogos do dia. Uma das pessoas conduzidas já havia sido flagrada no mesmo local, há 10 dias.

Segundo o tenente Washington Junior Amaral, embora seja uma operação de rotina, que não tem relação direta com o decreto municipal por conta dao problema é recorrente. "Especialmente neste momento de isolamento e que ainda existe um decreto com orientações específicas, essas pessoas que não exercem uma atividade essencial e, neste caso, ainda ilícita, praticam ainda um comportamento, do ponto de vista de saúde pública, que não é o mais recomendado, colocando em perigo as estratégias do isolamento social", explica.