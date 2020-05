Bolsonaro x Moro: Celso de Mello decide nesta sexta se divulga reunião ministerial

Reunião de 22 de abril contou com 25 autoridades; Bolsonaro e Moro sentaram próximos, com Hamilton Mourão, vice-presidente da República, entre eles (foto: Marcos Corrêa/Presidência da República) Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), decide nesta sexta-feira se a reunião ministerial do dia 22 de abril vai ser divulgada ou se ficará em sigilo. Ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro acusa o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), de tentar interferir na Polícia Federal (PF). Alguns diálogos desse encontro comprovariam as acusações do também ex-juiz. , ministro do), decide nesta sexta-feira se a reunião ministerial do diavai ser divulgada ou se ficará em sigilo. Ex-ministro daacusa o presidente da(sem partido), de tentar interferir na). Alguns diálogos desse encontro comprovariam as acusações do também ex-juiz.









Bolsonaro, que segundo Moro tentara livrar familiares de investigação federal, comentou nessa quinta-feira a divulgação do conteúdo. O presidente pediu para que Celso de Mello, relator do inquérito que avalia se houve crime do governante, não divulgue o inteiro teor da gravação.





"Tem particularidades ali de interesse nacional", afirmou o presidente, durante transmissão ao vivo no Facebook. Segundo Bolsonaro, "tem dois pedacinhos de 15 segundos que é questão de política externa e não pode divulgar". Ele também disse que critica a inteligência da PF em dado momento, além das três Forças Armadas e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Por fim, afirmou que a conversa contém "bastante palavrão".





A Advocacia-Geral da União (AGU) transcreveu os diálogos da reunião. Bolsonaro teria reclamado da PF, dizendo que iria “interferir” e ainda que não esperaria "f..." alguém da família ou amigo dele para mudar a "segurança". Além de Moro e Bolsonaro, outras 23 autoridades estavam presentes.





A defesa de Moro pede a quebra total de sigilo, enquanto AGU e PGR falam em divulgação de trechos distintos. A possível interferência presidencial no comando da PF foi o estopim da saída de Moro do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O ex-juiz estava como chefe da pasta desde a posse de Bolsonaro, em janeiro de 2019, e renunciou em 24 de abril deste ano, menos de 48 horas depois da citada reunião.