Flávio Bolsonaro intermediou pagamento de R$ 500 mil a advogado com dinheiro público, diz jornal

(foto: Reprodução/Agencia Brasil) senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), o PSL nacional, partido ao qual era filiado na época, contratou em fevereiro de 2019 o escritório de advocacia de um ex-assessor que teve o nome envolvido no esquema das rachadinhas e no suposto vazamento de informações da Polícia Federal em benefício da família do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O contrato valeu por 13 meses e meio e teve custo de ao menos R$ 500 mil, tirados do fundo público partidário.



10:39 - 18/05/2020 Eduardo Bolsonaro classifica denúncias contra o irmão Flávio como 'fofoca' Folha de São Paulo. De acordo com a reportagem, as notas fiscais da prestação de contas do PSL nacional relativas à 2019 mostram que o escritório do advogado Victor Granado Alves (Granado Advogados Associados) foi contratado com o dinheiro de fundo partidário. Ou seja, a verba pública que abastece as legendas no país.



O dinheiro foi usado para prestar serviços jurídicos ao diretório do Rio de Janeiro, comandado por Flávio, a partir de fevereiro do ano passado.





O PSL foi o partido pelo qual Jair Bolsonaro se elegeu presidente da República e Flávio, senador. Ambos romperam com a legenda e desfiliaram no final do ano passado.





Ainda segundo as informações do jornal, o valor pago foi de R$40 mil mensais durante 13 meses e meio. O PSL informou que houve notificação de recisão do contrato em 15 de janeiro deste ano, mas que uma cláusula determinava que eventual rompimento só se efetivaria 60 dias após essa comunicação.



assessor de Assembleia Legislativa do Rio, foi citado pelo empresário Paulo Marinho como um dos assessores do senador que teriam recebido de um delegado da Polícia Federal a informação de uma operação envolvendo pessoas do gabinete de Flávio. Vale relembrar que Victor Granado Alves, que erade Flávio Bolsonaro nafoi citado pelo empresáriocomo um dos assessores do senador que teriam recebido de um delegado da Polícia Federal a informação de umaenvolvendo pessoas do gabinete de Flávio.





ex-aliado de Bolsonaro e suplente de Flávio no Senado. Durante depoimento, ele chegou afirmar que o senador foi informado da operação Furna da Onça dois meses antes da deflagração da PF. O delegado informante teria aconselhado ao senador demitir Paulo Marinho ée suplente de Flávio no SenadoDurante depoimento, ele chegou afirmar que o senador foi informado da operaçãodois meses antes da deflagração da PF. O delegado informante teria aconselhado ao senador demitir Fabrício Queiroz