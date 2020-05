COVID-19: Bolsonaro cita Suécia, mas país tem mais mortes que vizinhos

(foto: Reprodução/Agencia Brasil) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quinta-feira (14), durante reunião com empresários da indústria, que por ele o Brasil adotaria o isolamento vertical. Ao fazer essa afirmação, Bolsonaro citou a Suécia como exemplo, mas se esqueceu de mencionar que o país tem mais mortes por COVID-19 que os vizinhos que adotaram o isolamento mais rígido. disse nesta quinta-feira (14), durante reunião comda indústria, que por ele oadotaria o isolamento vertical. Ao fazer essa afirmação, Bolsonaro citou a Suécia como exemplo, mas se esqueceu de mencionar que o país tem mais mortes porque os vizinhos que adotaram o isolamento mais rígido.

SAIBA MAIS 14:40 - 14/05/2020 Bolsonaro interrompe reunião virtual por causa de participante pelado

13:42 - 14/05/2020 Bolsonaro faz crítica a Maia: 'Se pensarmos em 2022, Brasil vai para o buraco'

13:38 - 14/05/2020 Bolsonaro convoca empresários a 'jogar pesado' contra Doria para evitar lockdown governo federal, se depender de nós, está aberto, com isolamento vertical, e ponto final. Os governadores assumiram cada um a sua responsabilidade, houve uma concorrência entre muitos para ver o que fechava mais", disse Bolsonaro.



"Quem defendia mais a vida do seu eleitor, do cidadão do seu estado em relação aos outros. O governo federal nunca foi óbice. Se depender de mim, quase nada teria sido fechado, a exemplo da Suécia", finalizou. "O, se depender de nós, está aberto, com isolamento vertical, e ponto final. Os governadores assumiram cada um a sua responsabilidade, houve uma concorrência entre muitos para ver o que fechava mais", disse Bolsonaro."Quem defendia mais a vida do seu eleitor, do cidadão do seu estado em relação aos outros. O governo federal nunca foi óbice. Se depender de mim, quase nada teria sido fechado, a exemplo da Suécia", finalizou.

Sem seguir as regras de isolamento, a Suécia registra um salto no número de casos. Com 10 milhões de habitantes, passou a casa dos 3 mil mortos há cerca de uma semana.



O Brasil, que tem população 21 vezes maior, registrou no mesmo período, o triplo de mortes. Por uma conta matemática, o índice de mortos pelo total de habitantes na Suécia é quase sete vezes maior que o do Brasil.

Os números no país escandinavo continuam subindo, e até esta quinta-feira (14), a Suécia registrava 28.582 casos confirmados e 3.592 mortes. Para cada milhão de habitantes, o país nórdico tem 2.830 casos e 349 óbitos.

Até o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump – que inicialmente também menospreza a COVID-19 e desestimulava o isolamento – passou a criticar a estratégia sueca.



Isolamento Vertical

Enquanto os vizinhos italianos, espanhóis e franceses sentiram o peso psicológico e econômico de seus confinamentos, os suecos passeavam por parques públicos e frequenta vam restaurantes durante a pandemia do novo coronavírus.



Desde o primeiro registro do vírus no país, em 31 de janeiro, o governo optou por não decretar a quarentena. A ideia de conter o vírus era apoiada apenas na consciência de cada cidadão.





Apesar de o número de mortos e infectados ser semelhante ao dos demais países europeus em fevereiro deste ano, foi em maio que a Suécia começou a liderar o ranking de mortes.



Enquanto os suecos acreditavam que o vírus não iria se espalhar, os outros países mantinham a quarentena e as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).





De acordo com as projeções do próprio Banco Central sueco, a economia do país pode recuar até 9,7% em 2020 depois da adoção do isolamento vertical.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina