Bolsonaro defende uso indiscriminado da cloroquina e anuncia conversa com Teich

(foto: Isac Nóbrega/PR)

Sem evidência Científica

Depois de não avisar o ministro da Saúde, Nelson, de que assinaria decreto considerando serviços essenciais academias, salões de beleza e barbearias, o presidente Jair( sem partido) demonstrou, nesta quarta-feira (13), que ode Teich não está sendo bem avaliado. "Todos os ministros têm que estar afinados comigo", afirmou o presidente, sinalizando o seu descontentamento com Teich.Em entrevista à imprensa, na portaria do, o presidente disse que vai conversar hoje com o ministro parasobre o uso dano tratamento da COVID-19, doença provocada pelo novoBolsonaro quer que a droga seja usada desde o início do tratamento,em vez de apenas nos, conforme portaria divulgada ainda na gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta.Há alguns dias, Teich, a exemplo de Mandetta, da Organização Mundial de Saúde (), emundo afora envolvido com a pesquisa do medicamento cloroquina e hidroxicloroquina - usadas no tratamento de doenças autoimune, lúpus, por exemplo, e malária-, disse que não há comprovação científica sobre a eficácia do remédio no tratamento daNo dia 23 de abril passado, Teich, depois de reunião com o presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Ribeiro, disse que só recomendaria a Hidroxicloroquina quando houver '' evidência científica '' sobre o seu uso no tratamento da COVID-19.

O ministro ressaltou ainda que é preciso prescrição médica em alguns casos, apenas para os diagnosticados como graves, pois os efeitos colaterais são muito severos, entre ele arritmias cardíacas, infartos, lesões nos rins, entre outros efeitos podem representar risco à saúde e levar até a morte.



"Recomendação depende de estudo científico sólido”, frisou Teich, após se encontra com o presidente do CFM.

Placebo



De acordo com o presidente, conforme declarou hoje, a cloroquina pode ser considerada "placebo, para alguns". "Pode ser. Você não sabe. Pode não ser também", afirmou.