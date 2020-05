AGU diz que exames de Bolsonaro, já entregues ao STF, deram negativo

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou na noite desta terça-feira, 12, que entregou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski os exames que o presidente Jair Bolsonaro fez para detectar o novo coronavírus. "Os laudos confirmam que o presidente testou negativo para a doença", diz nota da AGU.



O gabinete de Lewandowski comunicou que os exames foram recebidos às 22h desta terça e serão encaminhados para análise do ministro na manhã da quarta-feira, 13.



Cabia a Lewandowski a palavra final sobre uma ação aberta pelo jornal O Estado de S.Paulo para ter acesso aos testes. Bolsonaro informou em março que fez dois exames e que ambos deram negativo para covid-19, mas se recusava a apresentar os laudos até esta terça.



A Justiça Federal de São Paulo e o Tribunal Regional Federal da 3ª Região garantiram o acesso do jornal aos exames, mas o Superior Tribunal de Justiça acolheu o recurso da AGU na sexta-feira, 8, e manteve o sigilo sobre os documentos.



O Estado então recorreu ao STF, que direcionou o caso para Lewandowski nesta terça. A AGU se antecipou a qualquer decisão do ministro e resolveu apresentar os exames.