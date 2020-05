Moro poderá apontar eventuais inconsistências em vídeo gravado no Planalto

(foto: Agência de Notícias do Acre/Divulgação)



Após autorização dada pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-ministro Sergio Moro vem a Brasília nesta segunda-feira (11/5) para assistir ao vídeo da reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto em 22 de abril. De acordo com Moro, nesse encontro, o presidente Jair Bolsonaro teria exigido trocas na Polícia Federal.

Sergio Moro poderá apontar eventuais inconsistências no vídeo e confirmar se as imagens foram repassadas ao Supremo na íntegra, sem cortes ou edições, como garante a Presidência da República. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, Moro chega a Brasilia nesta noite e deve assistir ao vídeo por volta das 8h de terça-feira (12/5), possivelmente na Polícia Federal.





Depoimento à PF





Em depoimento prestado à PF, o ex-ministro da Justiça disse que nessa reunião do dia 22, o presidente Jair Bolsonaro teria ameaçado demiti-lo, pressionando por mudanças na cúpula da PF. A gravação foi entregue pelo governo à PF por ordem de Celso de Mello, que liberou para análise dos advogados do ex-ministro e do próprio Moro.





A peça é considerada importante na investigação sobre a tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal, conforme denunciou Moro ao deixar o cargo de ministro da Justiça.