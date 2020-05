Ex-aliada de Bolsonaro provoca o presidente com depoimentos na PF

Deputada Joice Halsseimann (foto: Wikipédia)

Na semana que estão previstos os depoimentos de 10 pessoas citadas peloem processo que investiga acusações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgiocontra o presidente Jair( sem partido), a ex-aliada e ex-líder do governo na Câmara, a deputada federalPSL/SP) usou as redes sociais para provocar o presidente."Semana começa quente com depoimento de Ramagem e Valeixo no inquérito contra @jairbolsonaro. Quem conhece o PR ( Jair Bolsonaro) sabe que ele queria abafar investigações contra filhos e aliados. É importante que o Brasil conheça a verdade sobre quem elegeu para, como eu, não cometer o erro de novo", tuitou Joice.Está previsto também para esta segunda-feira o depoimento do ex-superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro Ricardo Saadi.