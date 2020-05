Maia se encontra com Mandetta e defende isolamento social

(foto: Reprodução/Twitter)

O presidente da Câmara dos Deputados,(DEM-RJ) e o ex-ministro da Saúde,(DEM-MS) se encontraram nesta sexta-feira (8) para discutir a crise dono Brasil. Maia postou nas redes sociais uma foto ao lado do ex-ministro, demitido do governo depor discordar do presidente sobre a adoção do isolamento social para conter a propagação do vírus.

Hoje, recebi o nosso ex-ministro da Saúde, @lhmandetta. Tratamos sobre a grave situação que o país enfrenta, as nossas dificuldades no combate ao coronavírus e a importância de considerar as medidas de prevenção e o isolamento. pic.twitter.com/qZkSb4JV33 %u2014 Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) May 8, 2020

"Tratamos sobre a grave situação que o país enfrenta, as nossas dificuldades no combate ao coronavírus e a importância de considerar as", escreveu Maia. O presidente daainda afirmou que "esse diálogo com o ministro é sempre muito importante", já que ajudaria oa basear a atuação na crise em informações técnicas.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa