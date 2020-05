Maia: flexibilizar quarentena deve ser por dado científico, não com pressão

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira, 7, em entrevista ao canal de notícias GloboNews, que a flexibilização da quarentena deve ser baseada em dados científicos e não em pressão do setor produtivo. De acordo com Maia, o setor produtivo não pode fazer uma pressão que provoque um aumento maior do número de mortes por covid-19 no Brasil.



O presidente da Câmara ainda recomendou a todos os brasileiros que usem máscaras para se proteger. "É o melhor instrumento para a gente evitar o aumento da contaminação", afirmou.