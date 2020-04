Ex-chefe de gabinete de Mandetta é indicado por Bolsonaro para a Anvisa

O presidente Jair Bolsonaro fez a indicação nesta segunda-feira (foto: Evaristo Sá/AFP)

O advogado Alex Machado Campos foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir um dos cargos de diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Servidor público de carreira, Campos era ex-chefe de gabinete do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta.



A mensagem, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (27/04), foi encaminhada para apreciação no Senado Federal, já que cabe à Casa sabatinar nomes para as agências reguladoras. Campos entra na vaga de Fernando Mendes Garcia Neto, em decorrência do término do mandato.



Campos tem lotação original como técnico legislativo da Câmara dos Deputados. O nome já era cotado para assumir o cargo na Anvisa desde o ano passado. Além de Campos, cabe aos senadores apreciarem os nomes de Antônio Barra Torres, que ocupa o cargo de presidente interino da agência desde janeiro, e servidor da Anvisa Marcus Aurélio Miranda, para diretor efetivo.



Há, ainda, uma vaga no diretório em aberto e que pode ser usada por Bolsonaro para fortalecer alianças políticas.







