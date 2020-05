Contrariando orientações, Bolsonaro diz que vai fazer churrasco para 'uns 30 convidados'

O presidente também avisou que quer visitar a mãe dele daqui a umas duas semanas (foto: Marcos Corrêa/PR ) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) informou, nesta quinta-feira (7), que vai fazer um churrasco para 30 pessoas no próximo sábado (9), véspera do Dia das Mães. Esta não é a primeira vez que o presidente contraria as recomendações da a Organização Mundial de Saúde (OMS). (sem partido) informou, nesta quinta-feira (7), queno próximo sábado (9), véspera do Dia das Mães. Esta não é a primeira vez que o presidente

O presidente também avisou que quer visitar a mãe dele daqui a umas duas semanas. A mãe do presidente, dona Olinda Bolsonaro, de 93 anos, mora em Eldorado, região do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, a 248 quilômetros da capital paulista.

Com frequência, Jair Bolsonaro tem concedido entrevistas coletivas na saída do Palácio da Alvorada. Porém, além de profissionais da imprensa, o local costuma receber aglomerações de apoiadores. Na maioria das vezes, o presidente conversa com as pessoas sem o uso de máscara.

Com informações do jornal O Estado de S. Paulo