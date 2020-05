Bolsonaro planeja dividir Ministério da Justiça e Segurança

Jair Bolsonaro retoma a ideia após a saída do ex-ministro Sergio Moro (foto: ISAC NOBREGA/ PR) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) avalia separar o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que era ocupado por Sergio Moro, em duas pastas. A ideia, que chegou a ser ventilada em janeiro deste ano, perdeu força com a possibilidade de resultar na saída de Moro do governo. No entanto, agora que o ex-juiz da Lava-Jato deixou o cargo, não existem grandes impedimentos. (sem partido) avalia separar o, que era ocupado por Sergio Moro, em duas pastas. A ideia, que chegou a ser ventilada em janeiro deste ano, perdeu força com a possibilidade de resultar na saída de Moro do governo. No entanto, agora que o ex-juiz da Lava-Jato deixou o cargo, não existem grandes impedimentos.









Nos bastidores, integrantes do Executivo já sondam aliados do governo para eventualmente ocupar o novo ministério. O Distrito Federal está na frente no quesito de cotados. O ex-deputado Alberto Fraga e o atual Secretário de Segurança de Brasília, Anderson Torres, encabeçam a lista.





Fraga é próximo do presidente, tem a confiança dele e propostas que agradam o Planalto. O empecilho era uma condenação contra o ex-parlamentar na Justiça do Distrito Federal. Mas ele foi absolvido em fevereiro. Já o secretário Anderson Torres tem larga experiência na segurança pública e é bem visto entre as polícias nos estados.





Outra possibilidade é colocar um dos dois no comando do ministério e outro na secretaria-executiva do órgão. Com a divisão, o ponto mais polêmico é sobre qual seria o destino da Polícia Federal. De acordo com fontes no governo, a corporação seria alocada na Segurança Pública, saindo da hierarquia de Mendonça. Mas esta decisão, em específico, ainda não está tomada, pois o presidente teme reações internas dentro da instituição.