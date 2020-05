Justiça dá 72 horas para que Bolsonaro explique troca de chefia da PF no RJ

(foto: Isac Nobrega/AFP)





A decisão judicial é do Juiz Federal Francisco Alexandre Ribeiro. “No que tange ao pedido de medida liminar, considerando que as Leis 4.717/1965 e 7.347/1985, além de outras, compõem um microssistema de tutela coletiva e suas normas e princípios devem ser aplicados e interpretados de modo integrado, determino, com base no art.2º da Lei 8.437/1992, a notificação do representante judicial da entidade para se manifestar preliminarmente, no prazo de 72 horas”, afirmou o magistrado.

Um juiz dadeu 72 horas para que ose explique a respeito da mudança na chefia da. A decisão é desta terça (5/5), e temcomo réu. Por duas vezes, ontem, Bolsonaro foi inquirido sobre a troca da chefia. Ele negou que se trate de interferência. Mas, em uma das ocasiões, destacou que o Rio é o seu estado.