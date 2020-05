Bolsonaro entrega órgão com orçamento de R$ 1 bilhão a Centrão

Bolsonaro vem se aproximando do Centrão (foto: Evaristo Sá/AFP)

O governo federal mudou a direção da), órgão ligado aoe cujo orçamento deste ano é de. O nomeado foi, indicado pelo. A definição foi publicada no) desta quarta-feira (6/5).

Marcondes até então atua como gerente-geral do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) do estado do Pernambuco. Ele foi filiado ao PTB, de Roberto Jefferson, por 32 anos, desde 1988, tendo saído no último dia 16 de abril. Em março, ele se filiou ao Avante. A filiação foi processada no dia que saiu do PTB.

A nomeação mostra a aliança que tem sido buscada pelo presidente no Congresso Nacional, a fim de conseguir aprovar projetos. Bolsonaro também já está de olho na presidência da Câmara dos Deputados, ocupada até começo de 2021 pelo deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).

A aproximação do presidente com os partidos mostra o isolamento do chefe do Executivo, que se vê em meio a recorrentes crises no Palácio, falta de articulação no Congresso e pedidos de impeachment chegando.

No último dia 28, o presidente admitiu ter mantido conversas com lideranças políticas de partidos do Centrão. Na ocasião, ele chegou a dizer que não vai barrar eventual negociação de cargos no seu governo. No passado, o presidente criticou a prática (de conceder cargos em troca de apoios, também chamada de 'toma lá dá cá').

No mês passado, o presidente se reuniu no Palácio com lideranças como o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), o deputado federal e presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), os deputados federais Arthur Lira (PP-AL), Diego Andrade (PSD-MG), Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) e Wellington Roberto (PL-PB), todos líderes dos partidos na Câmara.