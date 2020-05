Vereadores divergem sobre retorno de reuniões na Câmara de BH

Justiça suspendeu retomada das reuniões presenciais ocorridas na sede do Parlamento de BH. (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Justiça foi o ‘último recurso’

Reuniões especiais

Coronavírus na Câmara

dadostem geradoentre os parlamentares. A(Podemos),da liminar que impediu a reabertura da Casa , prevista para ocorrer nesta segunda-feira.— acolhido pela juíza estadual Simone Lemos Boton —(PT), por sua vez, disse que aencontrado para impedir o retorno.Pelas redes sociais,uma série defeitas pelada Câmara parapelo, como a instalação denos ambientes, adas pessoas que têm acesso às dependências do Parlamento Municipal e apara os setores em que tal expediente for possível. Segundo ela, foram tomadas medidas para garantir o distanciamento entre vereadores durante as reuniões plenárias.“Todos os protocolos de segurança foram cumpridos.. Estamos dando condições e suporte para que os vereadores participem remotamente, mas não podemos impedir a presença de quem faz questão de participar fisicamente”, diz a presidente, em vídeo publicado na internet.Ao, autor do Mandado de Segurança Preventivo ao lado de(PT) e(PCdoB), ressaltou que alguns parlamentares se manifestaram de forma contrária à retomada das reuniões presenciais. Ofoido colégio deda Câmara, ocorrida no último. Tentamos dialogar com a Mesa Diretora e colocar nossas posições na reunião do colégio de líderes, mas não tivemos resposta”, comentou.No encontro, a Mesa Diretora apresentou as bases do retorno às atividades presenciais plenárias e das comissões temáticas. Nesta segunda-feira,, à Mesa, uma série de, que trata da. Um dos objetivos do vereador é ter acesso à ata da reunião de líderes onde o assunto foi debatido.De acordo com ele, os vereadores não votaram, de forma oficial, a aplicação — ou não — da deliberação. “As regras já estavam postas e foram apresentadas pela Mesa Diretora. A partir daí, cada um deu a sua opinião”, explicou.A pauta desta segunda-feira previa a votação de dois Projetos de Lei (PLs) sem relação com o enfrentamento à pandemia.Embora as atividades presenciais na Câmara de Belo Horizonte continuem suspensas, umaa realização depara tratar de temas ligados à pandemia. Em tais ocasiões, parlamentares e convidados podem optar por ir ao plenário ou participar de modo remoto. No último dia 23, por exemplo, os vereadores debateram regras para o funcionamento de igrejas ante a pandemia Dos ao menos sete foram diagnosticados com a COVID-19 . O primeiro a testar positivo foi Gabriel Azevedo (Patriotas). A presidente Nely Aquino foi outra a contrair a doença.