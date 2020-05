Moro defende liberdade de imprensa após agressões a jornalistas por apoiadores de Bolsonaro

Moro depôs nesse sábado (2) no inquérito que investiga o presidente Jair Bolsonaro (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)





“Democracia, liberdades - inclusive de expressão e de imprensa - Estado de Direito, integridade e tolerância caminham juntos e não separados”, escreveu o ex-ministro.









Neste domingo, profissionais do jornal O Estado de São Paulo - o fotógrafo Dida Sampaio, o motorista do jornal Marcos Pereira e os repórteres Julia Lindner e André Borges - sofreram ataques verbais e agressões físicas por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, em frente ao Palácio do Planalto, enquanto realizavam a cobertura jornalística.





Os apoiadores agrediram os profissionais com chutes, murros e empurrões. Um dos alvos do protesto era justamente o ex-ministro Sergio Moro, considerado pelos manifestantes como ‘traidor’.

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro se manifestou, neste domingo (3), por meio da sua rede social, contra as agressões a jornalistas por parte de vários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Moro defendeu ‘tolerância’ e ‘democracia’ em seu post.