Profissionais de imprensa são agredidos com chutes por apoiadores de Bolsonaro

Um dos apoiadores de Bolsonaro levou um berrante para a manifestação (foto: Evaristo Sá/AFP)



Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro agrediram com chutes, murros e empurrões a equipe de profissionais do jornal O Estado de São Paulo durante uma manifestação pró-governo realizada neste domingo, 3, em Brasília.



O fotógrafo Dida Sampaio registrava imagens do presidente em frente a rampa do Palácio do Planalto, na Esplanada dos Ministérios, numa área restrita para a imprensa quando foi agredido.





Sampaio usava uma pequena escada para fazer o registro das imagens quando foi empurrado duas vezes por manifestantes, que desferiram chutes e socos nele. O motorista do jornal, Marcos Pereira, que apoiava a equipe de reportagem também foi agredido fisicamente com uma rasteira. Os manifestantes gritavam palavra de ordem como "fora Estadão".













Bolsonaro desrespeitou todas as normas de saúde pública ao participar da manifestação. Sem máscara, desceu a rampa do Planalto e deu uma volta em todo alambrado. O desrespeito às medidas de segurança por causa do novo coronavírus é generalizado entre os apoiadores do presidente. Assim como o Bolsonaro, grande parte da população não usa máscara.