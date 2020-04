Socorro aos estados deve render R$ 2,495 bilhões a Minas Gerais

Davi Alcolumbre apresentou nova versão do projeto nesta quinta-feira. (foto: Leopoldo Silvao/Agência Senado)

Outros estados

Congelamento de salários

Confira o detalhamento da partilha dos recursos:

, cujafoinesta quinta-feira pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP),. O texto da proposta, que estabeleceàs cidades e unidades da federação, foi construído em conjunto com o ministro da Economia, Paulo Guedes.Os, visto que ode Alcolumbre, também, dado pagamento dejunto à União. Há, ainda, àconcedidas por instituições financeiras nacionais e internacionais.Dos R$ 60 bilhões anunciados,— R$ 7 bilhões para os estados e R$ 3 bilhões para os municípios — precisarão ser, exclusivamente,Restarão, portanto,de tal valor será. Outrosserãodos recursosdas localidades, o percentual da. Ocausados pela pandemia às receitas oriundas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços () e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza () também será levado em conta.que, segundo uma tabela presente no relatório de Alcolumbre,. O estado está abaixo apenas de São Paulo, que vai ficar com, aproximadamente, R$ 5,513 bilhões.Na semana passada, o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa, estimou que Minas Gerais terá uma perda de R$ 7,5 bilhões na arrecadação em função da COVID-19 , fazendo com que o rombo total do estado em 2020 possa chegar a R$ 20,8 bilhões. De acordo com ele, aestá ligada àadvinda do, que equivale aO Rio de Janeiro — que terá direito a, aproximadamente, R$ 1,673 bilhão — e o Rio Grande do Sul (cerca R$ 1,621 bilhão) vêm logo atrás de Minas Gerais. Segundo o documento, o Paraná, por sua vez, receberá em torno de R$ 1,430 bilhão.foi aprovado pela Câmara Federal em 13 de abril . Após a votação, a proposta retorna às mãos dos deputados federais para ser apreciado novamente.Ainda segundo o texto, oestá, dos. Nesta quinta, ao participar de videoconferência com senadores, o ministroexplicou a razão da contrapartida. Segundo ele,“Não pode faltar recurso para a saúde. Por isso, não pode ter aumento de salário, nenhum outro uso do recurso que não seja relacionado ao coronavírus. Senão, seria uma covardia contra o povo brasileiro se aproveitar do momento que a população brasileira está sendo abatida para fazer política, em vez de cuidar de saúde. Seria uma traição ao povo brasileiro, inaceitável”, afirmou.Acre: R$ 165.297.338,05Alagoas: R$ 343.640.407,66Amapá: R$ 133.829.571,56Amazonas: R$ 521.928.489,91Bahia: R$ 1.390.411.064,02Ceará: R$ 765.684.452,39Distrito Federal: R$ 388.848.130,68Espírito Santo: R$ 593.651.101,46Goiás: R$ 952.147.992,94Maranhã: R$ 609.975.915,74Mato Grosso: R$ 1.121.700.508,51Mato Grosso do Sul: R$ 518.091.984,18Minas Gerais: R$ 2.495.326.775,59Pará: R$ 913.403.172,54Paraíba: R$ 373.420.425,55Paraná: R$ 1.430.878.884,20Pernambuco: R$ 897.981.470,25Piauí: R$ 334.006.694,61Rio de Janeiro: R$ 1.673.519.769,80Rio Grande do Norte: R$ 368.546.659,12Rio Grande do Sul: R$ 1.621.147.551,82Rondônia: R$ 279.335.655,45Roraima: R$ 122.669.208,65Santa Catarina: R$ 959.242.069,89São Paulo: R$ 5.513.592.514,91Sergipe: R$ 261.291.459,97Tocantins: R$ 250.430.730,55