Teich diz que Bolsonaro está preocupado com as pessoas e que 'não vai discutir comportamento'

Nelson Teich diz que Bolsonaro está preocupado com as pessoas (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)





O ministro da Saúde saiu em defesa de Bolsonaro, garantindo que o presidente está preocupado com as pessoas e que está empenhado em ajudar a sociedade.





SAIBA MAIS 18:30 - 29/04/2020 'E daí?': termo está em outras declarações polêmicas de Bolsonaro

17:23 - 29/04/2020 Em discurso, Bolsonaro cita Constituição e independência entre poderes

16:21 - 29/04/2020 Bolsonaro recebe Luciano Hang, dono da Havan, com abraço Não vou discutir o comportamento. Mas posso dizer que ele está preocupado com as pessoas e com a sociedade. O alinhamento é nesse sentido. Existe um foco total em ajudar a sociedade, em ajudar as pessoas. Isso eu tenho certeza que é preocupação do presidente. Eu fui trazido por causa disso", disse Teich. . Mas posso dizer que ele está preocupado com as pessoas e com a sociedade. O alinhamento é nesse sentido. Existe um foco total em ajudar a sociedade, em ajudar as pessoas. Isso eu tenho certeza que é preocupação do presidente. Eu fui trazido por causa disso", disse Teich.





Na noite dessa terça, em conversa com a imprensa na porta do Palácio da Alvorada, Bolsonaro, ao ser perguntado sobre o fato de o Brasil ter ultrapassado a China em número de mortes pela COVID-19, disse que lamentava os óbitos, mas que não poderia fazer nada, pois era ‘Messias’ (em alusão ao seu sobrenome), mas que não fazia milagre.





“E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas eu não faço milagre. As mortes de hoje, a princípio, foram de pessoas infectadas há duas semanas. É o que eu digo para vocês. Infelizmente o vírus vai atingir 70% da população. É a realidade. Mortes ninguém negou que haveriam”, afirmou Bolsonaro.





O Brasil já registra 5.466 mortes por COVID-19 e 78.162 pessoas diagnosticadas com a doença. Segundo boletim do Ministério da Saúde, desta quarta-feira, a taxa de letalidade do vírus no país é de 7%. Nas últimas 24 horas, o país registrou mais 449 óbitos - até então, o recorde registrado nesse intervalo de tempo é o do boletim dessa terça-feira, quando foram contabilizadas 474 novas mortes.

Um dia depois dodo presidenteem relação aopelo, o ministro da Saúdeparticipou de uma teleconferência com oe se recusou a comentar sobre o fato. Teich afirmou que ‘não vai discutir comportamento’.