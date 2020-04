Em discurso, Bolsonaro cita Constituição e independência entre poderes

O presidente Jair Bolsonaro destacou a independência dos três poderes públicos na cerimônia de posse ministerial de André Mendonça, na Justiça, e de José Levi, na Advocacia-Geral da União. Bolsonaro leu artigos da Carta Magna para reforçar a divisão e atuação independente dos três poderes. A declaração ocorre após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes impedir a nomeação de Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal.



"Não posso admitir que ninguém ouse desrespeitar ou tentar desbordar a nossa Constituição", disse. Na cerimônia, Bolsonaro fez questão de cumprimentar autoridades do Judiciário presentes, como o presidente do STF, Dias Toffoli, e o ministro Gilmar Mendes. O presidente destacou que o seu papel e dos demais poderes é o de garantir a "harmonia, independência e respeito (dos Poderes) entre si".



Com uma analogia para explicar a saída de dois ministros de seu governo nas últimas semanas, o chefe do Executivo afirmou que "jogadores também cansam". "Usando o direito que tenho como chefe do Executivo, nós substituímos essas pessoas", disse.



Bolsonaro afirmou sua confiança em Mendonça e Levi e disse aos ministros recém empossados que, junto ao Poder Legislativo e Judiciário, compõe um time de "privilegiados" que tem nas mãos o futuro do País.