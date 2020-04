'Urubu com o rabo na cerca', diz Roberto Jefferson sobre Moraes

Roberto Jefferson se colocou ao lado do presidente Jair Bolsonaro após briga com Moro (foto: Agência Brasil/ Valter Campanato)

O ex-deputado federal e presidente do PTB,, defendeu a legitimidade do poder de escolha dopelo(sem partido), mas afirmou ser “suspeita" a tentativa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF),, de impedir a nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo. Irritado com a decisão, Jefferson chamou o ministro de "", "", e disse que o magistrado é um “”.