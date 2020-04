Pelo Twitter, Moro diz ser alvo de notícias falsas nas redes sociais

Moro pediu demissão do governo Bolsonaro na última sexta-feira. (foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Tenho visto uma campanha de fake News nas redes sociais e em grupos de whatsapp para me desqualificar. Não me preocupo; já passei por isso durante e depois da Lava Jato. Verdade acima de tudo. Fazer a coisa certa acima de todos %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) April 26, 2020

Carlos Bolsonaro se manifesta

Já que dizem que uma foto diz muito, espero destes acusadores, que valha para todos: %uD83E%uDD14 pic.twitter.com/tL1dcrtcOP %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 26, 2020

Troca de farpas

"A Vaza Jato começou em junho de 2019. Foram vazamentos sistemáticos de conversas de Sérgio Moro com membros do MPF. Buscavam anular processos e acabar com a reputação do ex-juiz. Em julho, PT e PDT pediram prisão dele. Em setembro, cobravam o STF. Bolsonaro, no desfile, fez isso", diz a mensagem, que legendava uma foto dele ao lado de Moro.



, usou o, neste domingo, paraque tem sidodeoficializar. Ao pedir demissão, Moro acusou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de tentar interferir na atuação da Polícia Federal “Tenho visto uma campanha de fake News nas redes sociais e em grupos de WhatsApp para me desqualificar. Não me preocupo; já passei por isso durante e depois da Lava Jato., escreveu o ex-juiz.Simpatizantes do governo têm, que conta, além de, com o presidente da Câmara Federal,(DEM-RJ), e a ex-líder do governo federal no Parlamento,, para. As mensagens insinuam que o ex-ministro se aproximou dos deputados recentemente para conspirar contra o chefe do Executivo.Maia e Bolsonaro têm tido atritos recentes. No último deles, o presidente chegou a classificar como ‘péssima’ a atuação do líder da Câmara Federal no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Antiga aliada do presidente,, na semana passada, que Bolsonaro não respeita a democracia, as instituições e as liberdades . O comentário foi feito após o presidente participar, em Brasília, de uma manifestação que defendia o Ato Institucional 5, mais duro decreto editado durante a ditadura militar Neste domingo, a deputada, também pelo Twitter, comentou o post de Moro. “Verdade acima de tudo!!! A máquina de destruir reputações - agora palaciana/miliciana - tem sempre o mesmo modus operandi. Tentam jogar biografias na lama e atingir a família de quem considera desafeto. São covardes. Não conseguirão desta vez”, afirmou.entre Moro, Joice e Maia foi, também, por(Republicanos), vereador do Rio de Janeiro e filho do chefe do Executivo. Publicada ao lado de outra imagem, onde ocom o deputado federal(PSDB-MG), o registro tem, ainda, as presenças do ex-presidente(MDB) e de(PSDB), ex-governador de São Paulo.“Já que dizem que uma foto diz muito, espero destes acusadores, que valha para todos”, postou Carlos.Nesse sábado, a Folha de S. Paulo revelou que a Polícia Federal concluiu que Carlos Bolsonaro atua como articulador de um esquema de notícias falsas , direcionado ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal (STF).tem sidonas rNesse sábado, Moro compartilhou uma campanha feita pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). "Faça a coisa certa, pelos motivos certos e do jeito certo" foi o lema de campanha de integridade que fizemos logo no início no MJSP", pontuou.No mesmo dia, Bolsonaro rebateu, fazendo menção aos vazamentos de mensagens trocadas por integrantes da força-tarefa envolvida na Operação Lava Jato:Moro deixou o governo dizendo que o presidente queria vê-lo "fora do governo". Opara a eclosão dafoi adeda