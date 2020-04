Temer cobra equilíbrio e responsabilidade depois da saída de Moro

(foto: Reprodução/Agência Brasil) ex-presidente Michel Temer (MDB) divulgou na tarde desta sexta-feira (24) nota oficial sobre a demissão do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro. Sem citar nomes, Temer disse que o Brasil está "está atravessando a maior crise da sua história" e pediu "equilíbrio" e "responsabilidade".





Depois da saída anunciada por Sergio Moro, Michel Temer tornou-se “meme” nas redes sociais e grupos de WhatsApp. Um clipe com imagens de Temer foi produzido com a música Saudade do meu ex, da cantora Marília Mendonça, viralizou nas redes.





A saída de Moro ocorreu após desavenças com o presidente Jair Bolsonaro. A principal delas, a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, delegado Maurício Leite Valeixo. Durante seu pronunciamento, o ex-ministro acusou Bolsonaro de tentar interferir em investigações da PF. Moro, relembrou que, ao aceitar o convite, em 2018, recebeu a garantia que teria “carta branca” para nomear seus auxiliares e autonomia total nas investigações da Polícia Federal.





Veja abaixo a íntegra da nota de Michel Temer:





NOTA À IMPRENSA





O Brasil está atravessando a maior crise da sua história. Sanitária, econômica e agora uma crise política. Para crise sanitária e econômica precisamos de união, solidariedade e muita energia. Para crise política as palavras chaves são equilíbrio e responsabilidade. Só assim sairemos maiores de todas elas.





Michel Temer

