Em 2016, Eduardo Bolsonaro criticou governo por tentar interferir na Polícia Federal

(foto: Lula Marques/Reprodução) Sérgio Moro Jair Bolsonaro na direção da Polícia Federal (PF), vários internautas relembraram a afirmação do deputado federal Eduardo Bolsonaro em 2016 de que, naquela época, o governo Dilma Rousseff (PT) também estaria tentando exercer influência na PF. Após o ministro de Justiça e Segurança Pública pedir demissão do cargo nesta sexta-feira (24), alegando interferência política do presidentena direção da, vários internautas relembraram a afirmação do deputado federalem 2016 de que, naquela época, o governotambém estaria tentando exercer influência na PF.





Filho de Jair Bolsonaro, Eduardo havia publicado em seu Twitter, na manhã de 29 de fevereiro de 2016, uma capa do Jornal O Estado de São Paulo, que trazia a notícia de que o ministro da Justiça na época, José Eduardo Cardozo, havia deixado o cargo após se aborrecer com ataques do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do Partido dos Trabalhadores (PT) voltados à Polícia Federal. No mesmo dia, Cardozo foi nomeado para assumir a Advocacia Geral da União (AGU).









Nesta sexta, Sérgio Moro, em seu discurso de demissão, acusou Jair Bolsonaro de interferir politicamente no comando da Polícia Federal, afirmando que o próprio presidente assumiu a ação. Moro também falou sobre a autonomia da PF no governo Dilma.

"É certo que o governo da época (da ex-presidente Dilma Rousseff) tinha inúmeros defeitos, aqueles crimes gigantescos de corrupção que aconteceram naquela época. Mas foi fundamental a manutenção da autonomia da PF para que fosse possível realizar esse trabalho. Seja de bom grado ou seja pela pressão da sociedade, essa autonomia foi mantida e isso permitiu que os resultados fossem alcançados. Isso é até um ilustrativo da importância de garantir Estado de direito, rule of law, autonomia das instituições de controle e de investigação."

Pouco tempo depois da fala de Moro, vários internautas foram até a publicação de Eduardo.





Veja alguns comentários

