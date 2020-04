Mandetta parabeniza Moro e ressalta 'trabalho técnico' contra a COVID-19

Henrique Mandetta e Sérgio Moro deixam Governo de Bolsonaro (foto: Facebook/Reprodução)

O ex-ministro da Saúde, o deputado Henrique Mandetta, parabenizou o juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça que pediu demissão do cargo, nesta sexta (24), em razão de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. "Parabéns pelo trabalho ministro Sergio Moro. O país agradece. Outras lutas virão!, escreveu Mandetta em foto dos dois que publicou no perfil nas redes sociais.

Mandetta usou as redes sociais para dizer que ele e Moro trabalharam juntos no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Mandetta foi demitido do cargo por Bolsonaro por ter assumido posição técnica frente ao Ministério da Saúde em relação ao isolamento social, o que desagradava o presidente. "O trabalho realizado sempre foi técnico. Durante a pandemia trabalhamos mais próximos, sempre pensando no bem comum", disse.

PANDEMIA

Durante entrevista coletiva, Sérgio Moro também lamentou que tivesse que anunciar sua saída do governo no momento em que o país enfrenta essa grave pandemia. Por diversas vezes, Moro falou de como esteve a postos para colaborar no combate à COVID-19. O ex-ministro lamentou o número de mortos, cerca de 3.313 pessoas pelo novo coronavírus, e pontuou a importância do enfrentamento à pandemia.

Ao final da entrevista coletiva que concedeu aos jornalistas, Moro se colocou à disposição para ajudar no combate à pandemia.