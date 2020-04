Cotado para ser número 2 da Saúde, general Pazuello se reúne com Nelson Teich

Eduardo Pazuello aproveitou o feriado desta terça-feira para alinhar estratégias (foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Nelson Teich, o general Eduardo Pazuello aproveitou o feriado desta terça-feira (21/4) para alinhar estratégias. Depois de se reunir com o presidente Jair Bolsonaro, o militar teve um encontro com o novo ministro. Nome indicado pelo chefe do Executivo, Pazuello de assumir as operações logísticas da pasta. Cotado para dividir os comandos do Ministério da Saúde junto a, o generalaproveitou o feriado desta terça-feira (21/4) para alinhar estratégias. Depois de se reunir com o presidente Jair Bolsonaro, o militar teve um encontro com o novo ministro. Nome indicado pelo chefe do Executivo, Pazuello de assumir as operações logísticas da pasta.









Pazuello tem experiência com a tarefa, já coordenou a Operação Acolhida, ação que recebia refugiados venezuelanos em Roraima e fazia a acomodação pelo Brasil. Na coordenação logística, também atuou nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos no Rio de Janeiro, em 2016, e como comandante da Base Logística Multinternacional Integrada, durante o Exercício AmazonLog17, exercício de logística multinacional envolvendo militares do Brasil, Peru, da Colômbia.





Com isso, Teich teria como concentrar os esforços na parte mais técnica dos dados, de forma a propor soluções mais rápidas e produzir uma maior quantidade de informações, missão demandada por Bolsonaro ao novo ministro. Além de Pazuello, Bolsonaro fez valer outras vontades ao escalar o Almirante Flávio Rocha, chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SEA), para auxiliar na transição do ministério.