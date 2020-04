Conselho de Secretários de Educação publica nota contra declarações de Weintraub

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

(CONSED) publicou nota contra as declarações do ministro da Educação,, de manter oem novembro, apesar da. A entidade alega que é necessário um ajuste no cronograma em benefício dos estudantes, especialmente os da rede pública que estão sem aulas presenciais e com dificuldade para se inscrever e pedir isenção no exame. "Entendemos também ser fundamental o adiamento das datas das provas do ENEM, para que não sejam ampliadas ainda mais as desigualdades educacionais em nosso país", diz a nota.Depois de se posicionar no sábado, 20, a favor da volta às aulas em meio à crise do coronavírus, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou no domingo no Twitter que os governadores fizeram "uma quarentena generalizada e precipitada". A postagem inclui o vídeo de um homem não identificado dançando. "Governadores devem planejar o retorno das aulas, tirar as nádegas da cadeira e REBOLAR atrás do prejuízo!", escreveu Weintraub.O ministro ainda afirmou que, com o cancelamento do Enem, "ganham UNE e monopolistas". "Eles tentaram impedir o ENEM quando invadiram as escolas onde seriam feitas as provas. Tentaram novamente no ano passado. Estão tentando agora. Não conseguirão! VAI TER ENEM!", afirmou.