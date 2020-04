Presidente da Alerj, André Ceciliano está com coronavírus

André Ceciliano , presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) (foto: Reprodução/ Internet)

), deputado(PT), confirmou na tarde desta sexta-feira (17), que está com a. Ele fez o teste após sentir dor de garganta. Antes, três testes rápidos haviam dado negativo ao longo da última semana."O presidente da Alerj já está em isolamento, seguindo todas as recomendações médicas, e apresenta sintomas leves da doença", informou a Casa.No comando da Alerj durante a, Ceciliano vinha alternando entre tocar numa sala privada e no plenário as sessões. Nesta quinta-feira, 16, optou pelo local reservado. Ele usava. Na quarta, porém, estava na cadeira da presidência no plenário e sem usar a proteção.Além de Ceciliano, outras autoridades do Rio já anunciaram que foram infectadas pelo. Entre elas oe oNa Alerj, quem também testou positivo nesta sexta-feira foi o deputado Rosenverg Reis (MDB), que é irmão do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, que está na UTI por causa da doença. Rosenverg, porém, está em isolamento domiciliar e não teve sintomas graves da doença.