Toffoli minimiza divergências em meio à pandemia e diz: 'Temos um Estado que funciona'

STF tem feito sessões por videoconferência devido à pandemia de coronavírus (foto: Reprodução/YouTube Safra) O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, abordou os impactos da pandemia do novo coronavírus no Judiciário durante uma live nesta sexta-feira. Na entrevista, concedida ao canal do Banco Safra no YouTube, o ministro do STF também elogiou o funcionamento de toda máquina pública, apesar de certas "divergências" no cenário político atual.





12:01 - 17/04/2020 Em entrevista, Maia acusa Guedes de passar informações falsas à sociedade Estado democrático brasileiro funcionando, as instituições, Judiciário, Legislativo, Executivo, e quando falo em Executivo é a União, são os estados e os municípios. Temos uma estrutura de Estado que tem demonstrado sua competência, seu trabalho. Você pode ter divergência aqui, acolá, você pode concordar com isso e não concordar com aquilo, mas a síntese é que o Estado tem funcionado bem sim, e sou otimista em relação a isso”, disse Toffoli, na manhã desta sexta-feira. “Nós temos tido, realmente, odemocrático brasileiro funcionando, as instituições,, e quando falo emé a, são os estados e os municípios. Temos uma estrutura deque tem demonstrado sua competência, seu trabalho. Você pode ter divergência aqui, acolá, você pode concordar com isso e não concordar com aquilo, mas a síntese é que otem funcionado bem sim, e sou otimista em relação a isso”, disse, na manhã desta sexta-feira.





As principais divergências que se pode notar no período de pandemia dizem respeito ao Executivo. Após diferenças de opinião relacionadas principalmente ao isolamento social e à gravidade do caso, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), decidiu trocar o ministro da Saúde nessa quinta-feira.





Bolsonaro também conflita com governadores, que na grande maioria tratam a COVID-19 de forma distinta daquela que o presidente pensa como o mais coerente a se fazer. O chefe do Executivo é contrário ao fechamento do comércio, o que é adotado em todas as unidades de federação.





Toffoli também criticou a imprensa. Segundo o presidente do STF, atacado por apoiadores de Bolsonaro a todo instante, “não aparece o que funciona” na mídia.





“O Legislativo, o Executivo, todos têm trabalhado muito. Mostra que temos um Estado que funciona. Óbvio que aparecem nos jornais, na imprensa, críticas, não aparece o que funciona. A gente sabe, aquilo que funciona ninguém mostra. Mas tem muita coisa funcionando, muita coisa acontecendo, muita coisa sendo realizada”, afirmou Toffoli.





Segundo os dados mais recentes da COVID-19 no Brasil, divulgados pelo Ministério da Saúde nessa quinta-feira, 1.924 pessoas já morreram por causa da doença no país. Outras 30.425 estão infectadas, com índice de letalidade do vírus a 6,3%. Os cinco estados brasileiros com mais mortes são São Paulo (853), Rio de Janeiro (300), Pernambuco (160), Ceará (124) e Amazonas (124).