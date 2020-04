Doria reitera que lamenta saída de Mandetta e deseja sucesso a novo ministro

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse lamentar a saída do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. "Foi correto e republicano", afirmou Doria sobre a atuação de Mandetta.



O governador ainda afirmou, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, que conversou com o sucessor, o novo ministro da Saúde Nelson Teich, e desejou sucesso.



Segundo Doria, os índices de isolamento para São Paulo estão abaixo do recomendado pela equipe da Saúde do Estado e disse que irá manter a quarentena "exatamente como foi até aqui".



De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado, a porcentagem da população que aderiu à quarentena entre a quinta-feira, 16, e a sexta-feira, 17, ficou em 49%.



"O ideal é subir o índice de isolamento para 60%", disse Doria que chegou a colocar como ponto ideal 70%.



Doria afirmou conversou com o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, e disse ter escutado dele que "a pior coisa que ocorreu foi ter cedido ao apelo do setor privado para flexibilizar quarentena".



O governador de São Paulo disse também que deverá conversar com o governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, sobre medidas contra a pandemia do novo coronavírus.